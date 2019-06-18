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سفير مصر بتونس: تأشيرات حضور أمم أفريقيا للتونسيين خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:32 م
سفير مصر بتونس: تأشيرات حضور أمم أفريقيا للتونسيين خلال 48 ساعة كاس امم افرقيا
أ ش أ

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أكد سفير مصر بتونس نبيل حبشي أن السفارة مستعدة تماما لتذليل أية معوقات قد تواجه سفر الجماهير التونسية للمشاركة في تشجيع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 21 يونيو بمصر. معلنا استعداد السفارة لتحضير أي تأشيرة تتعلق بالجماهير التونسية التي ستشجع الفريق التونسي في أجل أقصاه 48 ساعة.

 

وأوضح حبشي، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات للأخوة في تونس تتضمن عدم اشتراط الاستظهار بالوثائق المتعارف عليها في طلب التأشيرة للدخول إلى الأراضي المصرية والاكتفاء بنسخة من جواز سفر المعني بالأمر. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الأمر مع السلطات المعنية في مصر.

 

وقال حبشي إنه استقبل اليوم بمكتبه وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حيث تم بحث سبل إنجاح كأس الأمم الأفريقية من قبل الجماهير التونسية والمسؤولين الذين سيحضرون إلى مصر وكذلك الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف حبشي أنه تم إطلاع رئيس الجامعة التونسية على الإجراءات الخاصة بتسريع زيارات الأشقاء التونسيين إلى مصر والمدة الزمنية الخاصة بالتأشيرة حيث يستلزم الأمر فقط تقديم صورة جواز السفر ثم الحضور للسفارة بعد 48 ساعة من وقت تقديم الطلب.

 

وقد تقدم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ببالغ عبارات الشكر والتقدير للسفير والسلطات المصرية لما وجده من تجاوب ومن ترحاب خاص بكل التونسيين الذين يعتزمون السفر إلى مصر لحضور فعاليات كأس أفريقيا للأمم 2019.

 


تونس

امم افريقيا

مصر

كرة القدم

الامم الافريقية

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