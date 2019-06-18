سفير مصر ببلجراد يشارك كمتحدث رئيسى فى احتفال باليوم العالمى لمكافحة التصحر

كتب : أحمد جمعة

شارك سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية صربيا "عمرو الجويلي" كمتحدث رئيسى فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، بجامعة نوفى ساد شمال صربيا، حيث عرض لأنشطة وزارة البيئة فى هذا المجال خاصة استضافة المؤتمر الوزاري الأفريقي للتنوع البيولوجي لمواجهة التصحر، وتدهور الأراضي في شرم الشيخ في نوفمبر الماضى.

وتناول "الجويلى" إسهام مصر في تطوير المبادرة العالمية الخاصة بتطوير نهج متماسك، لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية التي عرضتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمام الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية على التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، والتي رحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها GA73 / 234، داعياً صربيا لمساندة تنفيذ القرار الأممى بما في ذلك من خلال شراكات من خلال المؤسسات النظيرة في البلدين.

من جانبه، عبر وزير حماية البيئة "جوران تريفان" ،عن أمله في تدعيم التعاون مع مصر بالنظر إلى الدور الرائد الذى تضطلع به على الصعيد الإقليمى، وهو ما دفع الجهات المنظمة للاحتفالية لدعوة سفارة مصر في بلجراد كالمتحدث الأجنبي الوحيد بها.

وأبرز الجهود الحالية لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة من خلال توسيع الأنشطة الدبلوماسية لتشمل مجالات تقنية مهمة، مثل البيئة؛ بما في ذلك من خلال إبرام مذكرة تعاون بين وزارتى البيئة في البلدين، تحضيراً للاجتماع المقبل الذي طال انتظاره للجنة الاقتصادية المشتركة.