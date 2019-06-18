سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بحضور وزير حماية البيئة الصربى..

سفير مصر ببلجراد يشارك كمتحدث رئيسى فى احتفال باليوم العالمى لمكافحة التصحر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:25 م
سفير مصر ببلجراد يشارك كمتحدث رئيسى فى احتفال باليوم العالمى لمكافحة التصحر سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية صربيا "عمرو الجويلي" كمتحدث رئيسى فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، بجامعة نوفى ساد شمال صربيا، حيث عرض لأنشطة وزارة البيئة فى هذا المجال خاصة استضافة المؤتمر الوزاري الأفريقي للتنوع البيولوجي لمواجهة التصحر، وتدهور الأراضي في شرم الشيخ في نوفمبر الماضى. 

 

1a22453f-a144-4dc5-90e0-d64d6b1294d9

وتناول "الجويلى" إسهام مصر في تطوير المبادرة العالمية الخاصة بتطوير نهج متماسك، لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية التي عرضتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمام الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية على التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، والتي رحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها GA73 / 234، داعياً صربيا لمساندة تنفيذ القرار الأممى بما في ذلك من خلال شراكات  من خلال المؤسسات النظيرة في البلدين.

1e1a8aba-23b8-4046-88e7-dc026abb2b21

من جانبه، عبر وزير حماية البيئة "جوران تريفان" ،عن أمله في تدعيم التعاون مع مصر بالنظر إلى الدور الرائد الذى تضطلع به على الصعيد الإقليمى، وهو ما دفع الجهات المنظمة للاحتفالية لدعوة سفارة مصر في بلجراد كالمتحدث الأجنبي الوحيد بها.

2c9ce3b8-443a-4996-af2f-d1f2061db6b7

وأبرز الجهود الحالية لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة من خلال توسيع الأنشطة الدبلوماسية لتشمل مجالات تقنية مهمة، مثل البيئة؛ بما في ذلك من خلال إبرام مذكرة تعاون بين وزارتى البيئة في البلدين، تحضيراً للاجتماع المقبل الذي طال انتظاره للجنة الاقتصادية المشتركة.

 

acc3546d-23fd-477c-9d15-99b91a7afe7d

سفير مصر فى بلجراد

وزير حمايه البيئه الصربى

اخبار صربيا

السفاره المصريه فى بلجراد

اليوم العالمى لمكافحه التصحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة