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رئيس قطاع الرى يتفقد حالة ومناسيب المياه فى الترع بمحافظة الشرقية "صور"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:53 م
رئيس قطاع الرى يتفقد حالة ومناسيب المياه فى الترع بمحافظة الشرقية "صور" المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، على ضرورة انتظام عمل منظومة رصد ومتابعة مناسيب المياه بشبكة الترع على مدار الساعة ومتابعتها بشكل مستمر دون أى فصل  لتدارك أى مشاكل طارئة، والمرور المستمر على كافه المواقع التابعة للوزارة وحل المشاكل فى حينها.

من جانبه تفقد المهندس عبد اللطيف خالد - رئيس قطاع الرى، حاله المجارى المائية والصيانة فى محافظة الشرقية، والاطمئنان على أمن وأمان الجسور ومتابعه التصرفات اللازمة لموسم أقصى الاحتياجات، وذلك فى اطار حرص الوزارة على الوفاء بالاحتياجات المائية اللازمة .

وأضاف خالد أنه قام بالمرور  على بحر مويس بهندسة رى الزقازيق وترعة أم الريش و العرايض بهندسة رى الابراهيمية وقنطرة ك39 وقنطرة الصفراء ك56 وقنطر القواسم ك67.800 على بحر مويس وترعة حانوت بهندسة رى كفر صقر ومحطة رفع على ترعة حانوت من مصرف حادوس و ترع ( دوار سلامة - القصبى - جنابيه 3 القصبي -  البطيخ -  انيس -  دفان -مغذى23 دفان من مصرف المشرع -  القنان - مغذى 13 ترعة القنان من مصرف حادوس ) بزمام هندسة رى أولاد صقر ومحطة رفع صفط بصان الحجر على مصرف بحر فاقوس وترعه الغزالي ومحطة رفع نهاية ترعة الغزالى بهندسة رى غرب فاقوس وترع ( الصادى - المشاعلة  بناحية قراجة -  مصطفى باشا -  السرو)  بهندسة رى أبو كبير.

 

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المياه

المجارى المائية

الشرقية

الترع

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