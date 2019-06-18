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رئيس جامعة كفر الشيخ: كاميرات المراقبة أحكمت قبضتها على الغش بالامتحانات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ: كاميرات المراقبة أحكمت قبضتها على الغش بالامتحانات جامعة كفر الشيخ
وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال امتحانات نهاية العام منتظمة بجميع الكليات التى تجرى بها، موضحا أن عدد حالات الغش بالامتحانات قليل للغاية بسبب منظومة محكمة تم تطبيقها.

وأضاف القمرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من عوامل الأمان تم تطبيقها بالامتحانات؛ لمنع الغش وأول هذه العوامل وجود مسافات مناسبة بين الطلبة فى طرقات الكليات أو القاعات والمدرجات التى تجرى فيها الامتحانات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كاميرات مراقبة أحكمت قبضتها على الغش، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات ساهمت بشكل كبير فى عزوف الطلاب عن الغش، قائلا: "الكل ملتزم ونحاول منع الغش قبل حدوثه ولا نتصيد الأخطاء".


 

 


جامعة كفر الشيخ

ماجد القمر

امتحانات نهاية العام

حالات الغش

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