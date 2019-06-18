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رئيس الوزراء اليونانى يطالب باتخاذ إجراءات ضد تركيا لانتهاكها القانون الدولى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:25 م
رئيس الوزراء اليونانى يطالب باتخاذ إجراءات ضد تركيا لانتهاكها القانون الدولى رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس
أ ش أ

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طالب رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، القمة الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد تركيا إذا استمرت فى انتهاك القانون الدولى ،كما طلب تسيبراس - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء من رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك إدانة قوية من الاتحاد الأوروبى للممارسات غير الشرعية التركية فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز.


يشار إلى أن رئيس الوزراء اليونانى اليونانى أليكسيس قد قال، فى وقت سابق، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما فى الاتحاد الأوروبي؛ لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربى قبرص.


كانت تركيا قد أصدرت إشعارًا بحريًا أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر، وتمركزت سفينة الحفر التركية (فاتح) على بعد 40 ميلاً بحريًا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة (أكاماس)، و83 ميلاً بحريًا من السواحل التركية وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى لجمهورية قبرص.


ألكسيس تسيبراس

اليونان

تركيا

القانون الدولى

الغاز

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