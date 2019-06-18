دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية فى أسيوط عن قضايا العنف والتمييز ضد المرأة

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشاركة جنباً إلى جنب مع الدولة من أجل خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها ونشر ثقافة منع التمييز ومحاربة العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة بكافة الصور والأشكال.

وكانت محافظة أسيوط قد نظمت دورة تدريبية بالتعاون بين هيئة كير الدولية بمصر ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة حول نشر قضايا التمييز ضد المرأة وتأثيره عليها خلال الفترة من 17 : 20 يونيو الجاري بالقاعة المستديرة بديوان عام المحافظة، وذلك للعاملين بوحدة تكافؤ الفرص ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وقالت منار كامل مدير وحدتي تكافؤ الفرص وحماية الطفل إن التدريب يأتي بالتعاون بين هيئة كير مصر ووحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة بالمحافظة، لإدماج منظور النوع الاجتماعي في مراحل الإعداد والتخطيط والمتابعة والتقييم للخطط وتحقيق مبدأ المساواة والسعي نحو التوعية في القضايا المعنية بتمكين المرأة موضحة إن التدريب يشمل جلسات (مدخل عام عن قضايا النوع الاجتماعى، الأدوار والاحتياجات وأساليب القضاء علي العنف المبنى على النوع الاجتماعى).

وأوضح إسحق منير مشرف المشروع بمكتب هيئة كير الدولية بأسيوط، أن الهيئة بمصر تهتم ببرامج بناء القدرات للعاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية خاصة قضايا وحقوق المرأة وتعمل علي الاهتمام والتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي بكافة أشكاله وتمكين النساء المهمشات اقتصاديًا واجتماعيًا والعمل علي إشراك الرجال في إحداث التغيير في المفاهيم والممارسات فيما يتعلق بنظرة المجتمع تجاه دور المرأة في تحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن التدريب يتناول العنف المبني على النوع الاجتماعي ويسلط الضوء عن أشكال العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع المحلي فضلاً عن التدابير الدولية والوطنية التي اتخذتها الدولة في مواجهته بالاضافة إلى مسئولية المجتمع المدني في الدفاع عن المرأة والأسباب الدافعة لممارسة العنف ضدها والحملات التي يتم تنظيمها لتوعية المجتمع والإبلاغ عن عدم قبوله جملة وتفصيلاً واستخدام وسائط الأخبار وتكنولوجيا المعلومات في هذه التوعية.



دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط



دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط



دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط