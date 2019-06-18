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دراسة: عالج الصداع بالتفكير الإيجابي بدلا من المسكنات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:00 م
دراسة: عالج الصداع بالتفكير الإيجابي بدلا من المسكنات الصداع النصفى
كتب بيتر إبراهيم

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بشرى سارة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى، حيث وجدت دراسة علمية حديثة أن التفكير بطريقة إيجابية قد يخفف من تأثير الصداع النصفى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال "تيد كابتكوك"، الأستاذ فى جامعة هارفارد الذى قاد الدراسة، إن قوة الشفاء تكمن في التفكير بطريقة إيجابية للصداع النصفى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باختيار 66 مريضاً من ولاية بوسطن فى محاولة لتطبيق قوة الشفاء من الصداع النصفى بالاعتقاد الإيجابى.
وافق المرضى الذين يعانون من الصداع النصفى على التخلى عن مسكنات الألم لعدة ساعات وتسجيل أعراضهم، وتم إعطاؤهم دواء للصداع النصفى ولكن الباحثين قد أعطوهم "دواء وهمى".

ووجد الباحثون أن تقارير المرضى كانت أكثر من الضعف فى تخفيف ألم الصداع النصفى عندما قيل لهم، إن الدواء الذى تعاطوه لعلاج الصداع النصفى حقيقياً لكن كان الدواء وهمياً.

وأوضح كابتكوك أن تأثير الدواء الوهمى فى الواقع يمكن أن يشعل التأثير البيولوجى فى جسم الإنسان.

وأضاف الدكتور مارك ستايسى، نائب عميد البحوث السريرية فى المركز الطبى بجامعة ديوك أن "قوة العلاج من الأمراض قد تكمن فى المخ خاصة لعلاج الصداع النصفى".

 


الصداع النصفى

علاج الصداع النصفى

دواء الصداع

التفكير الايجابى

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