دار الإفتاء: التوسل بالرسول "ص" وآله جائز شرعا

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال:"ما حكم التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم؟.

وقالت دار الإفتاء:" التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك؛ دل على ذلك ما أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنى أُصِبتُ فى بَصَرِى، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ فى رَدِّ بَصَرِى، اللهم شَفِّع النبى فِى، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.