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دار الإفتاء: التوسل بالرسول "ص" وآله جائز شرعا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:33 م
دار الإفتاء: التوسل بالرسول "ص" وآله جائز شرعا دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال:"ما حكم التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم؟.
 
وقالت دار الإفتاء:" التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك؛ دل على ذلك ما أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنى أُصِبتُ فى بَصَرِى، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ فى رَدِّ بَصَرِى، اللهم شَفِّع النبى فِى، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

 


الافتاء

التوسل بالنبي

حكم التوسل بالنبي

دار الإفتاء

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد جمالي

للاسف اخطأتم يادار الافتاء

التوسل الى الله يجوز بدعاء الصالحين من الاحياء وليس من مات والدليل ما قام به عمر بن الخطاب من التوسل الى الله بالعباس عم الرسول اثناء قلة المطر فلو كان يجوز التوسل بمن مات كان عمر توسل الى الله برسول الله فهو بلا شك اعلى وافضل من كل البشر والدليل الذي اوردتموه يدلل على كلامي فالرجل جاء الى الرسول في حياته

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