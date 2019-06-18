دار الإفتاء: التوسل بالرسول "ص" وآله جائز شرعا

دار الإفتاء: التوسل بالرسول "ص" وآله جائز شرعاالثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:33 م
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بواسطة:
احمد جمالي
للاسف اخطأتم يادار الافتاء
التوسل الى الله يجوز بدعاء الصالحين من الاحياء وليس من مات والدليل ما قام به عمر بن الخطاب من التوسل الى الله بالعباس عم الرسول اثناء قلة المطر فلو كان يجوز التوسل بمن مات كان عمر توسل الى الله برسول الله فهو بلا شك اعلى وافضل من كل البشر والدليل الذي اوردتموه يدلل على كلامي فالرجل جاء الى الرسول في حياته