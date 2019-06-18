حماية المستهلك: لجنة لحل شكاوى الأسر المتضررة من إلغاء حجوزات السفر بالكويت

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل لجنة بمقر غرفة السياحة لحل أزمة الأسر المتضررة من إلغاء حجوزات السفر بالكويت، حيث تتضمن اللجنة ممثلى كل من الجهاز وغرفة السياحة ووزارة السياحة وومثلى الشركات على أن يتم استقبال التحويلات المالية من الكويت على الحساب بالغرفة لحل أزمة المتضررين من إلغاء الحجوزات.

وأضاف راضى عبد المعطى فى تصريحات لليوم السابع، أنه تم الاتفاق على تعويض المتضررين من إلغاء الحجوزات بتذاكر أو ما يعادل قيمتها، حيث يتم استقبال شكاوى المتضررين وفحصها من خلال اللجنة المشكلة وبعد التأكد منها سيتم صرف التعويضات للمتضررين، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد بين غرفة السياحة والشركات بالمبالغ المستحقة لصالح المتضررين في واقعة الكويت.