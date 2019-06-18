حتى لا ننسى.. الشهيد أحمد الشبراوى بطل قدم نفسه على زملائه بواقعة كمين البرث

الشرقية - فتحية الديب

الشهيد "أحمد الشبراوي" قائد السرية 103 في واقعة الهجوم علي تمركز البرث بالعريش، والذي استشهد هو وجميع أبطال الكتيبة 103، فجميعهم أبطال قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن.

الشهيد "أحمد عمر الشبراوى" من مواليد محافظة الشرقية، التحق بالكلية الحربية، وتخرج عام 2007، الدفعة 101، ونقل للعمل برفح، حتي عام 2010، وبعدها التحق بالفرقة "777" الصاعقة المصرية، وحصل علي فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، ومن عام 2010 حتي عام 2013 ظل يخدم في الصاعقة الفرقة 777 حتي انتقل مرة ثانية للعمل في رفح حتي استشهاده يوم 7 يوليو 2017.

وقال "عمر الشبراوي" والد الشهيد، إن نجله كان محبا لزملائه بدرجة كبيرة، لدرجة أن أحد الضباط الناجين من الكتيبة زاره بالمنزل وحكي له عن البطولة المشرفة للشهيد "الشبراوي" وقت الهجوم علي الكتيبة 103، وأنه كان يقدم نفسه على زملائه ويجعلهم خلفه خوفا عليهم، وأنه قاتل ببسالة وأسقط عددا من الإرهابيين، وكثيرا ما طالبته بالعودة للفرقة 777 كان دائما يرد قائلا: كل شىء بقضاء الله، لدرجة أن يوم الحادث لم أصدق خاصة أنه كان يعمل برفح فوجئت بأنه استشهد بالعريش، لم يخبرني أبدا عن مكان عمله، وكان صديق للشهيد "أحمد منسى" جمعتهما صداقة في الدنيا والآخرة.

وتباع، وكان في قمة الفرحة عندما علم أن زوجته حامل في بنت، فهو استشهد وهي حامل في الشهر السادس، وقالت المهندسة "ندي حسن" زوجة الشهيد إنه كان دائما يوصيها إذ حدث له شىء أن تسمي الطفلة "تالين" وذلك من حبه في قائده الشهيد العقيد رامي حسنين، وسميتها "تالين" احتراما لوصيته.

كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية قد أعلن نجاح القوات بشمال سيناء فى يوم السابع من شهر يوليو لسنة 2017، عن إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز بمنطقة البرث، جنوب رفح وأسفر عن استشهاد وإصابة 25 من أبطال القوات المسلحة بالكتيبة 103، من بينهم الشهيد أحمد منسى، والشهيد أحمد الشبراوى، ومقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.



الشهيد البطل أحمد الشبراوي



الشهيد أثناء افتتاح إحدى المنشآت العسكرية

الشهيد وزوجته



الشهيد شبراوي بملابسه الميري



صورة اخيرة للشهيدين منسي وشبراوي



الشهيدان منسي وشبراوي



اخر صورة لشهداء الكتيبة 103



الشهيد ونجله عمر



صورة لشهداء الكتيبة 103