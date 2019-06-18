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حبس 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:54 م
حبس 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة صورة ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
 
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا  أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .
 
وأضافت التحريات إن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،  حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).
 
 
 
 
 

غسيل اموال

النيابة العامة

الحوادث

تشكيل عصابى

تربح

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