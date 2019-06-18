جهاز مدينة الشروق يستجيب لمبادرة سكان المدينة لزراعة الأشجار ذات الظلال الكثيفة

‫كتب أحمد حسن ‫

‫استجاب المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى مبادرة سكان المدينة، في زراعة عدة أنواع من الأشجار ذات الظلال الكثيفة بالمدينة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة، على دعم الأفكار الإيجابية، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

‫وأوضح رئيس الجهاز أن أنواع الأشجار المسموح بزراعتها، هي"البونسيانا – الجاكرندا - التيكوما – الأكاسيا بأنواعها"، وذلك للتوافق مع الظروف البيئية للمدينة، مشيراً إلى أنه على المواطنين الراغبين في المشاركة، مراجعة أنواع الأشجار المسموح بزراعتها، وألا تقل المسافة بين كل شجرتين عن 4م، بنفس أنواع الأشجار المذكورة، بالجزيرة بمنتصف الشوارع، وأن يكون مجموع الأشجار، لا يمثل سياجاً شجرياً مستقلاً، وبالنسبة لأرصفة المشاة، لا تقل المسافة المتبقية لكل رصيف مشاة عن 1.5م، كما تتم الزراعة بعيداً عن المطابق بمسافة لا تقل عن 3م، وأمام قطع الأراضي.