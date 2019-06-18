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توقف الزيادة فى عدد الفقراء بإيطاليا للمرة الأولى منذ عام 2015

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:19 م
توقف الزيادة فى عدد الفقراء بإيطاليا للمرة الأولى منذ عام 2015 رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
رويترز

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أفادت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء بأن عدد الإيطاليين الذين يعيشون فى فقر مدقع لم يزد خلال عام 2018 بعد زيادته خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك رغم أن الفقر لا يزال يمثل مشكلة كبرى فى إيطاليا.

وتشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطنى إلى أن نحو 5 ملايين شخص أو 8.4% من سكان البلاد يعيشون فى فقر مدقع. ويعرف المكتب هؤلاء بأنهم الأشخاص غير القادرين على شراء السلع والخدمات "الضرورية لتجنب الأشكال الخطيرة من الإقصاء الاجتماعى".

لكن فيما يتعلق بعدد الأسر، فإنه بلغ 1.8 مليون أسرة وهو أكبر عدد يسجله المكتب منذ بدء إحصاءاته فى هذا الصدد عام 2005. ومكافحة الفقر هدف رئيسى للحكومة الشعبية التى تحكم البلاد منذ عام.

وحقق الاقتصاد نموا نسبته 0.9% فى 2018، ويتوقع مكتب الإحصاءات الوطنى ألا يحقق سوى 0.3%، وبشق الأنفس، فى العام الحالى.

 

 


إيطاليا

مكتب الإحصاءات الوطنى

الاقتصاد الإيطالى

جوزيبى كونتى

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