تنظيم ولاية سيناء الإرهابى ينعى محمد مرسى العياط

نعى تنظيم ولاية سيناء الإرهابى محمد مرسى العياط الإخوانى الراحل، وذلك فى بيان نشره على صفحته على فيس بوك مهددا بشن عدد من الهجمات الإرهابية بعدة محافظات خلال الفترة المقبلة.

مسارعة تنظيم ولاية سيناء الإرهابى لنعى مرسى تعد بحسب العديد من الخبراء والمراقبين دليلا واضحا على تبعية التنظيم المتورط فى سفك دماء العديد من الأبرياء لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تقوم على الدوام بتقمص العديد من الأدوار من أجل تحقيق أهدافها المشبوهة وغير المشروعة، ففى الوقت الذى تربطها صلات كبيرة بتنظيم داعش الإرهابى فإنها تزعم إدانتها للعنف.

تجدر الإشارة إلى أن محمد مرسي العياط توفى أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر أمس الإثنين، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.