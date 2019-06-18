تفحم 31 رأسًا من الغنم والماعز إثر حريق بحظيرة مواشى بقرية كوم بوها فى أسيوط

أسيوط محمود عجمي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع داخل حظيرة مواشى بقرية كوم بوها التابعة لمركز منفلوط، نتج عنه نفوق 31 رأس غنم وماعز ودون خسائر بشرية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظه أسيوط، تلقى إخطارًا من المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينه منفلوط، يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية كوم بوها دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل بحظيرة مواشي ملك "عبدالمعز ع"، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، وبسؤال مالك حظيرة المواشي، أفاد بنفوق 31 رأس من الغنم وماعز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.