تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب محمود عبد الراضي

قبل أيام من انطلاق الكان الأفريقى، استعدت أجهزة الأمن بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة.

وتتخذ قوات الشرطة 10 تحركات أمنية لتأمين البطولة، وهى:

1 ـ تأمين لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن.

2 ـ إنهاء إجراءات وصول الضيوف فى سهولة ويسر.

3 ـ مرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية.

4 ـ الدفع بخدمات أمنية على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

5 ـ تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة للضيوف.

6 ـ تعيين الارتكازات الأمنية أمام الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها.

7 ـ تعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر.

8 ـ تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

9 ـ ارتكازات وخدمات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية خاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

10 ـ التنبيه بحسن معاملة الضيوف وتوفير مناخ آمن لهم ونقل صورة حضارية طيبة عن مصر.