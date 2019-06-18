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تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
كتب محمود عبد الراضي

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قبل أيام من انطلاق الكان الأفريقى، استعدت أجهزة الأمن بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة.

وتتخذ قوات الشرطة 10 تحركات أمنية لتأمين البطولة، وهى:

1 ـ تأمين لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن.

2 ـ إنهاء إجراءات وصول الضيوف فى سهولة ويسر.

3 ـ مرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية.

4 ـ الدفع بخدمات أمنية على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

5 ـ تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة للضيوف.

6 ـ تعيين الارتكازات الأمنية أمام الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها.

7 ـ تعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر.

8 ـ تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

9 ـ ارتكازات وخدمات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية خاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

10 ـ التنبيه بحسن معاملة الضيوف وتوفير مناخ آمن لهم ونقل صورة حضارية طيبة عن مصر.


امم افريقيا

امم افريقيا 2019

تامين بطولة امم افريقيا

اليوم السابع بلس

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