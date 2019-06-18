تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى يتضمن تفاصيل خطة التأمين الطبى لمباريات كأس أمم أفريقيا.

1- 145 مسعفا و30 طبيبا يؤمنون مباريات كأس الأمم الأفريقية بملاعب المحافظات.

2- توفير 50 حقيبة إسعافية جديدة يتم استخدامها فى إغاثة اللاعبين والجماهير .

3- توفير فريق إسعافى مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين.

4- تجهيز عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم إسعافية على أعلى مستوى.

5- توفير سيارتين إسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول.

6- تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف فى المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.

7- تخصيص سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات.

8- تخصيص طاقم طبى وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب .