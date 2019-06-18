تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

وضعت هيئة الإسعاف خطة لتأمين مباريات كأس الأمم الإفريقية، على مستوى الجماهير واللاعبين منعا لأى مضاعفات صحية وضمان بطولة خالية من الأزمات الطبية .
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى يتضمن تفاصيل خطة التأمين الطبى لمباريات كأس أمم أفريقيا.
1- 145 مسعفا و30 طبيبا يؤمنون مباريات كأس الأمم الأفريقية بملاعب المحافظات.
2- توفير 50 حقيبة إسعافية جديدة يتم استخدامها فى إغاثة اللاعبين والجماهير .
3- توفير فريق إسعافى مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين.
4- تجهيز عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم إسعافية على أعلى مستوى.
5- توفير سيارتين إسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول.
6- تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف فى المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.
7- تخصيص سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات.
8- تخصيص طاقم طبى وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب .
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