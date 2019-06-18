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تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 ص
تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات استاد
كتب وليد عبد السلام

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وضعت هيئة الإسعاف خطة لتأمين مباريات كأس الأمم الإفريقية،  على مستوى الجماهير واللاعبين منعا لأى مضاعفات صحية وضمان بطولة خالية من الأزمات الطبية .
 
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى يتضمن تفاصيل خطة التأمين الطبى لمباريات كأس أمم أفريقيا.
 
 
1- 145 مسعفا و30 طبيبا يؤمنون مباريات كأس الأمم الأفريقية بملاعب المحافظات.
 
2- توفير 50 حقيبة إسعافية جديدة يتم استخدامها فى إغاثة اللاعبين والجماهير .
 
3- توفير فريق إسعافى مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين.
 
4- تجهيز عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم إسعافية على أعلى مستوى.
 
5- توفير سيارتين إسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول.
 
6- تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف فى المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.
 
7- تخصيص سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة  أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات.
 
8- تخصيص طاقم طبى وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب .

 


الاسعاف

امم افريقيا

اليوم السابع بلس

كأس الأمم الأفريقية

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