ترميم 505 منزل أثرى بمدينة بلاط الإسلامية بالوادى الجديد بـ 16,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن تسليم مدينة بلاط الإسلامية الأثرية للشركة المنفذة لمشروع الترميم والإنقاذ والتى تتضمن 505 منزل على مساحة 22 فدان، تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب عوامل المناخ .

قال عباس فى تصريح خاص لليوم السابع،أن مشروع الترميم يجرى بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه، حيث تم إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة تمهيدا للبدء فى العمل .

أضاف عباس، إن مدينة بلاط الإسلامية تتضمن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق واثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحى ومناسب بيئيا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الإعداء إلى شوارع المدينة .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة انتهت من مشروع تركيب 57 مشروع برج إتصالات بالمناطق النائية والقرى المحرومة بهدف تدعيم البنية التحتية.

وأكد الزملوط، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المشروع استغرق تنفيذه عام ونصف العام بتكلفة 113 مليون جنيه، تم خلاله تركيب 22 برج على طريق الداخلة والفرافرة والواحات البحرية، كما تم تركيب 19 برج على طريق الخارجة باريس الشب، و16 برج على طريق بغداد الأقصر.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتغطية كافة المناطق البعيدة والنائية بشبكات الاتصالات والتى تعد عنصرا هاما فى دعم الاستقرار وجذب الاستثمار إلى المحافظة فى ظل اتساع مساحتها وتباعد المراكز عن بعضها البعض، مضيفا أن هناك مناطق عدة كانت تعانى من إنعدام خدمات الاتصالات بها طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن خطة المحافظة أيضا ستشمل تدعيم المناطق البعيدة بمحطات للطاقة الشمسية لتشغيل آبار الرى الزراعية ومنازل المواطنين خاصة بالمناطق الجنوبية بالوادى الجديد كقرى الشب.

كما أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية تقوم حاليا بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الأوقاف، بعقد لقاءات متعددة لشرح مناسك الحج لحجاج هذا العام والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بأمور الدين.

وقال إمام فوزى مدير عام التضامن بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن هناك 39 حاجا فازوا هذا العام بقرعة حج الجمعيات التى أجرتها وزارة التضامن، حيث فاز 17 شخصًا من مركز الخارجة، و15 من الداخلة، و3 من الفرافرة، و2 من مركز باريس، و2 من مركز بلاط، كما فاز 58 حاجا بقرعة حج وزارة الداخلية منهم 6 من كبار السن بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف فوزى أن هذه اللقاءات تشهد إقبالا كبيرا من جانب الحجاج للتعرف على كيفية أداء مناسك الحج بسهولة ويسر مع مراعاة السكينة والوقار وأهمية اغتنام تلك العبادة العظيمة وأداء الفريضة كما بينها الإسلام، وكيفية تعامل الحاج مع غيره من الحجاج وأهمية التخلق بخلق الرحمة والتعاون والمودة ومراعاة شعور الناس وظروفهم، والفرص التى ينبغى استغلالها.