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تخصيص قطعتى أرض لإنشاء محطة صرف ومدرسة للمكفوفين بشبين القناطر والخانكة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:56 م
تخصيص قطعتى أرض لإنشاء محطة صرف ومدرسة للمكفوفين بشبين القناطر والخانكة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1379 لسنة 2019 على تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 255م2 بالقطعة رقم 78 حوض حلمى ناحية قرية الجعافرة بمدينة شبين القناطر، بالإيجار الاسمى لصالح الجهاز التنفيذ لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموضع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.
 
وأشارالمحافظ، إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1375 لسنة 2019  بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4000م2 بناحية عرب جهينة زمام عرب العليقات مركز ومدينة الخانكة، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمة لإقامة مدرسة للمكفوفين عليها وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموضع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.
 
وأوضح المحافظ، أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، معربا عن شكره وتقديره لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطع أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

رئيس مجلس الوزراء

مدرسة للمكفوفين

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