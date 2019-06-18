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تحرير 433 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:14 م
تحرير 433 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 433 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 64 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة ، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


محافظة مطروح

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حملة مرورية

مدير امن مطروح

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