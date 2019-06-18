تأجيل نظر تجديد حبس علا القرضاوى وحسام خلف فى قضية تمويل الإرهاب

كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى ، ابنة الداعية الاخوانى يوسف القرضاوي ، وحسام خلف القيادي بحزب الوسط ، على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، لجلسة 3 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.