تأجيل دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لـ 9 يوليو

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة الأسرة، اليوم الثلاثاء، دعوى رقم 415 لسنة 2019، بتخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلى السابق، لجلسة 9 يوليو للتحريات.

وذكرت الدعوي أن الأب ملزم بالإنفاق علي أولاده، وتوفير المسكن المناسب.

وحصلت المعلن إليها على الحكم رقم 226 لسنة 2016 أسرة المعادى، ضد الطالب بفرض نفقة للصغير بمبلغ 6000 جنيه شهريا، والمؤيد استئنافيا برقمي ٣٢٣٣،٤٣٧٩ لسنة 124 قضائية استئناف عالي أسرة .

وكانت زوجة لاعب إبراهيم سعيد، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.