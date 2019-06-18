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بوينج تتعرض لانتكاسة جديدة لتأخر محرك وإيرباص تطلق طائرة طويلة المدى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:00 ص
بوينج تتعرض لانتكاسة جديدة لتأخر محرك وإيرباص تطلق طائرة طويلة المدى طائرة بوينج
رويترز

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تعرضت بوينج لانتكاسة جديدة مع افتتاح معرض باريس للطيران اليوم الاثنين مع إعلان مورد المحركات لصانع الطائرات الأمريكى عن تأخير سيؤثر على طائرته الجديدة بالكامل 777 اكس، بينما استهدفت إيرباص الشريحة الوسطى من السوق بطائرة منافسة.

وقالت جى. إى آفييشن إنها اكتشفت تآكلا غير متوقع فى أحد مكونات المحرك جي. إى 9 اكس الذى تصنعه للطائرة بوينج 777 إكس، أكبر طائرة بمحركين فى العالم، مما سيؤدى إلى تأخر إجبارى لعدة أشهر بينما تعكف الشركة على إعادة تصميم المكون واختباره.

تقليديا، كان أكبر حدث لقطاع صناعة الطائرات العالمي، الذى يحدث بالتبادل مع معرض فارنبورو الجوى البريطاني، مباراة ملاكمة بين إيرباص وبوينج فى سوق الطائرات التجارية البالغ حجمها 150 مليار دولار سنويا.

لكن بوينج مازالت تكابد هذا العام تداعيات وقف تشغيل طائرتها الأعلى مبيعا 737 ماكس فى مارس آذار بعد حادثى تحطم داميين، فى حين تواجه منافستها الأوروبية اللدود إيرباص فضيحة فساد طال أمدها.

استغلت إيرباص المعرض لإطلاق النسخة طويلة المدى من طائرتها ايه321 نيو، بهدف اقتطاع مسارات جديدة لشركا الطيران ذات الطائرات الأصغر واستباق خطط بوينج لطائرة أخرى محتملة جديدة بالكامل، هى الطراز ان.ام.ايه.

وقال كريستيان شيرير مدير المبيعات فى إيرباص "يمكننا الطيران من شمال شرق آسيا إلى جنوب آسيا، من الشرق الأوسط إلى بالى أو من اليابان إلى عمق استراليا، وهكذا. "هو بالتالى استثمار منخفض المخاطر لشركات الطيران على مثل تلك المسارات."

وأصبحت شركة اير ليس للتأجير أول عميل للطائرة الجديدة - التى ستحمل اسم ايه321 اكس.ال.آر - حيث طلبت 27 طائرة فى إطار اتفاق لعدد 100 طائرة إيرباص.

وقالت مصادر مطلعة إن إيرباص تحاول جمع ما يقرب من 200 طلب شراء أو تحويل إلى الطراز الجديد مع سعيها وراء صفقات مع ناقلات مثل أمريكان إيرلاينز وجت بلو وسيبو إير وإنديجو بارتنرز مالكة شركة فرونتيير إيرلاينز.

ورغم سيل الوفود المتنقلة فى عربات الجولف بين الطائرات والصواريخ وطائرات التجسس الواقفة فى ساحة العرض، فإن أجواء معرض العام الحالى بدت خافتة نسبيا، فى ظل تحذير بشأن الأرباح من لوفتهانزا يضاف إلى توترات التجارة وتباطؤ الاقتصادات.

وكان الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون حاضرا بينما كشفت فرنسا وألمانيا عن نموذج بالحجم الطبيعى لطائرة مقاتلة جديدة يخطط الحليفان الأوروبيان الوثيقان لإنتاجها.

ويتوقع المحللون ما بين 400 و800 طلبية شراء طائرات تجارية والتزام خلال المعرض، مقارنة مع 959 خلال معرض فارنبورو العام الماضي، لكن من الصعب التعرف على العقود الجديدة تماما من بين زيادات حجم الالتزامات القائمة وتحويلات الطرز.

وقال كيفين مكاليستر رئيس قسم الطائرات التجارية فى بوينج إن من السابق لأوانه التكهن بأى تأخيرات فى برنامج الطائرة 777اكس. وتستهدف شركة صناعة الطائرات تسيير أول رحلة هذا العام ودخول الخدمة العام القادم.

وقالت طيران الإمارات إنها تتوقع تسلم أول طائرة فى يونيو 2020. وعادة ما تستغرق اختبارات الطيران أكثر من عام.

 


طيران الامارات

بوينج

خسائر بوينج

معرض باريس للطيران

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