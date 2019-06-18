بالأرقام .. تعرف على موازنات قطاع البترول العام المالى الجديد

كتبت : نورا فخرى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي مشروعات موازنة ديوان عام وزارة البترول والقطاعات التابعة له للعام المالي الجديد 2019/2020.

وتستعرض "اليوم السابع" موازنات قطاع البترول علي النحو الأتي :

- بلغت جملة موازنة ديوان عام وزارة البترول للعام المالي الجديد 2019/2020، وأيضا الإيرادات، نحو 16 مليار و587 مليون جنية، مقابل 14 مليار و685 مليون جنية العام الجارى 2018/2019، وقدرت الاستثمارات بنحو 125 مليون جنية العام الجديد مقابل 120 مليون العام الجارى.

- بلغت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2019/2020، نحو 69 مليون و651 ألف جنية مقابل 67 مليون و809 ألف جنية العام الجارى 2019/2018، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات نحو 45 مليون و658 ألف جنية العام الجديد مقابل 41 مليون و657 ألف جنية العام الجارى، وقدرت الإيرادات بنحو 53 مليون و951 ألف العام الجديد مقابل 49 مليون و950 ألف جنية العام الجارى.

- بلغت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول العام الجديد 2019/2020، نحو 749 مليار و222 مليون جنية، وتقديرات التكاليف والمصروفات نحو 648 مليار و486 مليون جنية، وجملة الإيرادات 669 مليار و919 مليون جنية.