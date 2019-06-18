سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالأرقام .. تعرف على موازنات قطاع البترول العام المالى الجديد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:42 م
بالأرقام .. تعرف على موازنات قطاع البترول العام المالى الجديد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي مشروعات موازنة ديوان عام وزارة البترول والقطاعات التابعة له للعام المالي الجديد 2019/2020. 

 

وتستعرض "اليوم السابع" موازنات قطاع البترول علي النحو الأتي :

-    بلغت جملة موازنة ديوان عام وزارة البترول للعام المالي الجديد 2019/2020، وأيضا الإيرادات، نحو 16 مليار و587 مليون جنية، مقابل 14 مليار و685 مليون جنية العام الجارى 2018/2019، وقدرت الاستثمارات بنحو 125 مليون جنية العام الجديد مقابل 120 مليون العام الجارى. 

 

-  بلغت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2019/2020، نحو 69 مليون و651 ألف جنية مقابل 67 مليون و809 ألف جنية العام الجارى 2019/2018، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات نحو 45 مليون و658 ألف جنية العام الجديد مقابل 41 مليون و657 ألف جنية العام الجارى، وقدرت الإيرادات بنحو 53 مليون و951 ألف العام الجديد مقابل 49 مليون و950 ألف جنية العام الجارى. 

 

-   بلغت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول العام الجديد 2019/2020، نحو 749 مليار و222 مليون جنية، وتقديرات التكاليف والمصروفات نحو 648 مليار و486 مليون جنية، وجملة الإيرادات 669 مليار و919 مليون جنية. 

 

 


مجلس النواب

قطاع البترول

هيئة البترول

سوق الغاز

وزارة البترول

طاقة النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة