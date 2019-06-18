اليابان تحذر من تسونامى جديد بعد زلزال شمال غربى الأرخبيل

كتب بلال رمضان

أطلقت اليابان، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامى جديد، بعد زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب مناطق شمال غربى الأرخبيل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب موجة تسونامى بارتفاع متر سواحل بحر اليابان، إلى الشمال من طوكيو.

وسارع المسؤولون، حسبما ذكر موقع الشرق الأوسط، إلى وقف خدمة القطار فائق السرعة فى المنطقة كإجراء احترازي، وفقاً لشبكة التلفزيون العامة "إن إتش كى" التى أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن يكون بعض الأمواج قد وصل بالفعل إلى شواطئ فى محافظتى ياماغاتا ونييغتا، شمال غربى الأرخبيل (مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر)، وأكدت الوكالة عدم رصد أى نشاط غير طبيعى فى منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال. وسجل الزلزال 6 درجات على المقياس اليابانى الذى يصل إلى 7 درجات.

وتقع اليابان على "حزام النار" فى المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية فى العالم. وفى يونيو الماضى ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح.

وفى 11 مارس 2011 ضرب زلزال مدمّر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسبباً فى تسونامى أدى إلى دمار واسع أودى بحياة آلاف الأشخاص.