أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات الأسماك بمنافذ وفروع المجمعات التابعة للشركة فى محافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة 20 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما يتم توفير الأسماك الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة يوميا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه يتم طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من خلال منافذ الشركات التابعة، بجانب السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات فى الميادين العامة، والأماكن التى لا تتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتوازى أيضًا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، كما وجهت الوزارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار تأمين احتياجات المواطنين من منتجات الأسماك، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.
المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:30 ص
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أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات الأسماك بمنافذ وفروع المجمعات التابعة للشركة فى محافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة 20 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما يتم توفير الأسماك الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة يوميا.
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