المبعوث النووى الكورى الجنوبى يتوجه إلى الولايات المتحدة

سول (أ ش أ)

توجه كبير مبعوثى كوريا الجنوبية النوويين لى دو-هون صباح اليوم الثلاثاء، 2019 إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى ستيفن بيجون، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن لى قوله للصحفيين قبيل مغادرته سول إنه يعتقد بأن أشكالا مختلفة من الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجرى حاليا، مضيفا " أستطيع القول إننا نسير فى الاتجاه نحو إحياء زخم الحوار بين واشنطن وبيونج يانج".



وأكد الحاجة إلى استئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن أكثر من أى وقت مضى لنزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وقال "سنبذل أقصى جهد لنا لاستئناف المحادثات من خلال حشد كل الجهود الدبلوماسية الممكنة".



وأوضح أن الرئيس الصينى شى جين بينج من المتوقع أن يزور كوريا الشمالية فى الأسبوع الجارى، فضلا عن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية في أواخر يونيو الجارى، مشددا على أن شهر يونيو سيصبح شهرا مهما للغاية للدبلوماسية.



ومن المقرر أن يلتقى لى مع بيجون يوم غد الأربعاء، فى واشنطن حيث تأتى الزيارة وسط آمال متزايدة في استئناف محادثات نزع السلاح النووى بين واشنطن وبيونج يانج.