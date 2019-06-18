المؤبد لمسجل خطر بتهمة الإتجار بمخدر الهيروين فى منطقة المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على مسجل خطر، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المرج، معلومات تفيد بقيام " عماد.ش"، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة ، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة 800 جرام هيروين قادما بها من محافظة القليوبية، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى أحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم