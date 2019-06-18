القوات العراقية تعتقل إرهابيا فى بابل

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أعلنت الشرطة العراقية، اليوم،الثلاثاء، اعتقال إرهابيا في سيطرة الشهداء بمحافظة بابل.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل في سيطرة الشهداء بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الأفراد تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، على إثر إجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة.

وأضافت أنه تم تسليم المعتقل من قبل القوة إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه.