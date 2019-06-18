القبض على عاملين لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاملين سرقا مبالغ ماليه ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "رأفت.س" يفيد بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من شقته السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أن وراء الواقعة "حمادة.ع"، و"هانى.م"، عاملين، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة بأسلوب التسلق، ومراقبة المجنى عليه وأسرته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.