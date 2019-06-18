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الصين تدعو إلى ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:18 ص
الصين تدعو إلى ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى" إلى ضرورة التوصل لحل سياسى للقضية اليمنية من خلال إجراء حوار يمنى داخلى.


وأعرب شيوى - فى كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، عن دعم الصين للأطراف اليمنية في العودة إلى مسار الحوار، مؤكدا أن هناك حاجة على المدى الطويل لاستئناف المحادثات السياسية من أجل إيجاد حل شامل.


وتابع شيوى أن اتفاقية ستوكهولم المبرمة فى ديسمبر 2018 خطوة مهمة نحو التسوية السياسية للقضية اليمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بجدية حقيقية، وأشار إلى أنه بفضل الجهود التى بذلتها الأطراف المعنية، تم إحراز تقدم ملحوظ فى تنفيذ الاتفاقية، معربا عن أمله فى أن يعزز وجود الأمم المتحدة في اليمن، التنسيق وبناء الوئام لحل القضايا العالقة.


وشدد شيوى على أنه يجب على الأحزاب اليمنية دعم جهود الأمم المتحدة، مع بقاء مجلس الأمن متحدا ويقدم الدعم السياسي وفقا لقراراته ، وقال ، إنه في الوقت الذى يتم السعى فيه لحل النزاع عبر وسائل سياسية، يجب حماية سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.


وأعرب الدبلوماسى الصينى عن حكومة بلاده العميق إزاء الوضع الإنسانى المتدهور فى اليمن، مطالبا المجتمع الدولى بزيادة المساعدات والوفاء بتعهداته بتقديم المساعدات فى الوقت المناسب، مع ضمان الأطراف فى اليمن وصول المساعدات الإنسانية بحيث يمكن وصولها إلى جميع المحتاجين فى جميع المناطق.

 


الصين

اليمن

الازمه اليمنيه

مجلس الامن

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