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الشواطئ تتابع مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص
الشواطئ تتابع مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون أعمال حماية الشواطىء
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط يرافقه المهندس أشرف السيد مدير عام التنفيذ والصيانة بوسط الدلتا بالمرور مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الرؤوس، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا، مراحل العمل بالمشروع، كما تم المرور على عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى وعملية استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسه مرحله أولى.

‏وتم الانتهاء من تجهيز موقع المشروع حول بركة غليون الذى تصل تكلفته الإجمالية نحو 98 مليون جنيه وينتهى فى نهاية العام الحالى بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية للمناطق المنخفضة باستخدام مواد صديقه للبيئة كمصدات للرمال بمسافات بينيه 120 -100 متر، وبعمق يتراوح بين 20 و50 مترا، وبطول 35 كيلومترا، حتى محطة كهرباء رشيد.

الجدير بالذكر أن تلك الاستثمارات تأتى لمواجهة لزيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن تلك المشروعات أدت إلى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضى جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.

 

 

 

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البحر المتوسط

الدلتا بالمرور

المزرعة السمكية

بركة غليون

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