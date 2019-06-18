الشباب والرياضة بالوادى الجديد تستضيف فعاليات المبادرة القومية gلتنشيط السياحى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات المبادرة القومية للتنشيط السياحى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وقال شوقى إنه شارك فى المبادرة كوادر من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمحافظة و45 طليع من محافظة الإسماعيليه و8 طلائع من محافظة القاهرة و6 من محافظة الوادى الجديد وعدد من الشباب المتطوعين التابعين لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدا على أن فعاليات اليوم الأول للمعسكر تضمنت زيارة قرى بلاط الفرعونية ودير الجبل ومصانع الخوز ببلاط.