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السيطرة على حريق فى أرض بالإسكندرية.. والنيابة تطلب التحريات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:36 م
السيطرة على حريق فى أرض بالإسكندرية.. والنيابة تطلب التحريات حريق بقطعة أرض بمنطقة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى "هيش" والحشائش بقطعة أرض بمنطقة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالهيش والحشائش بقطعة أرض فضاء بشارع 2 بمنطقة 6 أكتوبر، وبانتقال قوات الحماية المدنية وضباط المباحث القسم، تبين من الفحص نشوب حريق فى بعض الهيش الموجود نتيجة إلقاء جسم مشتعل، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها وحدوث خسائر.

 

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلع الحريق وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.


الاسكندريه

حريق بهيش

ارض بمنطقة 6 اكتوبر

غرب الاسكندرية

الحماية المدنية بالاسكندرية

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