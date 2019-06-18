السيطرة على حريق فى أرض بالإسكندرية.. والنيابة تطلب التحريات

الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى "هيش" والحشائش بقطعة أرض بمنطقة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالهيش والحشائش بقطعة أرض فضاء بشارع 2 بمنطقة 6 أكتوبر، وبانتقال قوات الحماية المدنية وضباط المباحث القسم، تبين من الفحص نشوب حريق فى بعض الهيش الموجود نتيجة إلقاء جسم مشتعل، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها وحدوث خسائر.

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلع الحريق وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.