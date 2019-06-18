السمنة أحد أهم أسباب ضعف الحيوانات المنوية

كتب بيتر إبراهيم

كشف فريق من الباحثون الأمريكيون أن السمنة تسبب تقلص حجم الحيوانات المنوية وتضعف قدرتها للوصول إلى البويضة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح طبيب المسالك البولية الدكتور كيث جارفى "إن ثقل حجم الرجال، يؤدى إلى ارتفاع فرص انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الدكتور "مايكل أيزنبرج"، من مدرسة الطب بجامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا، وزملاؤه بتجنيد 468 من الأزواج فى ولاية تكساس وميتشيجان الذين كانوا يخططون لاختبار عدة جوانب من السائل المنوى للرجال.

وقام الباحثون بوزن الرجال وتم قياس خصورهم، ووجدوا أن محيط الخصر وزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) – وهو مقياس للوزن بالنسبة إلى الطول - وكلاهما مرتبط بانخفاض حجم السائل المنوى.



وقال الدكتور "أيزنبرج" إن نوعية السائل المنوى مهمة، لافتاً إلى أن عدد الحيوانات المنوية كان أقل بين الرجال الذين يعانون من خصرأكبر، مؤكدين على أنه فى نطاق مؤشر كتلة الجسم الطبيعى يكون الحجم الطبيعى للسائل المنوى 3.3 مل، ولكن للذين يعانون من السمنة يكون بكميات أقل.

وحلل الباحثون حجم السائل المنوى وحموضته وكثافة الحيوانات المنوية فى مليلتر واحد من السائل المنوى بالإضافة إلى عددها الكامل وحركيتها وحيويتها ونسبة الأشكال غير العادية، إلخ.

وتوصلوا إلى اكتشاف روابط بين مؤشر الكتلة الجسدية الذى يحدد نسبة السمنة، ونوعية السائل المنوى.

وأوضح جارفى أنهم استنتجوا أن كلما زادت نسبة السمنة، انخفضت نوعية السائل المنوى، لاسيما من ناحية كثافة الحيوانات المنوية وعددها الكامل.



