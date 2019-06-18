سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

السمنة أحد أهم أسباب ضعف الحيوانات المنوية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:30 م
السمنة أحد أهم أسباب ضعف الحيوانات المنوية السمنة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف فريق من الباحثون الأمريكيون أن السمنة تسبب تقلص حجم الحيوانات المنوية وتضعف قدرتها للوصول إلى البويضة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح طبيب المسالك البولية الدكتور كيث جارفى "إن ثقل حجم الرجال، يؤدى إلى ارتفاع فرص انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الدكتور "مايكل أيزنبرج"، من مدرسة الطب بجامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا، وزملاؤه بتجنيد 468 من الأزواج فى ولاية تكساس وميتشيجان الذين كانوا يخططون لاختبار عدة جوانب من السائل المنوى للرجال.

وقام الباحثون بوزن الرجال وتم قياس خصورهم، ووجدوا أن محيط الخصر وزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) – وهو مقياس للوزن بالنسبة إلى الطول - وكلاهما مرتبط بانخفاض حجم السائل المنوى.

وقال الدكتور "أيزنبرج" إن نوعية السائل المنوى مهمة، لافتاً إلى أن عدد الحيوانات المنوية كان أقل بين الرجال الذين يعانون من خصرأكبر، مؤكدين على أنه فى نطاق مؤشر كتلة الجسم الطبيعى يكون الحجم الطبيعى للسائل المنوى 3.3 مل، ولكن للذين يعانون من السمنة يكون بكميات أقل.

وحلل الباحثون حجم السائل المنوى وحموضته وكثافة الحيوانات المنوية فى مليلتر واحد من السائل المنوى بالإضافة إلى عددها الكامل وحركيتها وحيويتها ونسبة الأشكال غير العادية، إلخ

وتوصلوا إلى اكتشاف روابط بين مؤشر الكتلة الجسدية الذى يحدد نسبة السمنة، ونوعية السائل المنوى.

وأوضح جارفى أنهم استنتجوا أن كلما زادت نسبة السمنة، انخفضت نوعية السائل المنوى، لاسيما من ناحية كثافة الحيوانات المنوية وعددها الكامل

 

 


السمنة

اضرار السمنة

الحيوانات المنوية

زيادة الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة