السعودية تهدى سريلانكا 150 طنًا من التمور

كتب محمد جمال

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثى اليوم بتسليم 150 طنًا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية إلى سريلانكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتسلّم الهدية سكرتيرة وزارة البريد والخدمات البريدية والشؤون الإسلامية السريلانكية مارينا محمد، بحضور ممثلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية .



وتأتى هذه الهدية ضمن برامج الإعانة التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بغية إيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجا لديها.