السعودية تنتظر ترميم "جدة دوم" لاستقبال معارض الفن التشكيلى.. صور

كتب بلال رمضان

زار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودى، اليوم الثلاثاء، مبنى جدة دوم، الذي تأسس في السبعينيات كأول صالة عرض فني متخصصة في جدة، ووقف على حالة المبنى المتدهورة.

وأعلن وزير الثقافة السعودى، حسبما ذكرت الصحف السعودية اليوم، عن إعادة ترميم مبنى جدة دوم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وفتح أبوابه من جديد، ليعود كما كان حاضناً لمعارض الحركة الفنية التشكيلية، والمناسبات الثقافية المختلفة.

يشار إلى أن مبنى جدة دوم يقع في تقاطع شارع فلسطين مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز "الستين" في حي "الشرفية"، وكان قبل خروج المبنى عن الخدمة منصة مهمة للعروض الفنية.



مبنى جدة دوم فى السعودية



وزير الثقافة السعودى داخل مبنى جدة دوم