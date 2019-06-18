السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل مواطن لسرقته بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عبد النبى.ع"، بالسجن المؤبد فى اتهامه بقتل مواطن لسرقته بالبدراشين، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالنسبة للمتهم "دسوقى.أ"، وإحالته لنيابة الأحداث،صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمرالإحالة، قيام المتهمين "عبد النبي عبد الغني"، عامل، و "دسوقي أحمد"، 15 سنة، بقتل المجني عليه "أسامة سيد عبد التواب"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية علي إزهاق روحه، لسرقته فرسما مخططاً إجرامياً أعدا لتنفيذه سلاحاً أبيض " بلطة"، واستدرجاه بحيلة منهما لمكان قصي بعيد عن المارة، وما أن ظفروا به أنهال عليه الأول بضربات قاسيات متتاليات برأسه باستخدام السلاح الأبيض، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

كما شرع المتهمين في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني، بالطريق العام ليلاً، إلا أنه أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو ظهور المارة بالقرب من مسرح الجريمة.