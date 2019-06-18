الرى تبحث مع الفاو المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر القادم

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور محمد الحمدى ممثل منظمة الفاو لمناقشة سبل التعاون بين الفاو وأسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية العام الحالى، والمقرر عقده فى الفترة من 20- 24 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت إيمان، أنه تم تحديد محاور الأسبوع وتتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك محور الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

وأضافت، أنه تقرر عقد الاجتماع الثانى لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا ضمن الفعاليات لمتابعة تنفيذ، ما تم الاتفاق عليه، وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دور فعال فى التعاطى مع قضايا المياه بالقارة.

وأشارت إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 يشمل العديد من الفعاليات وفى مقدمتها أنشطة مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى والذى ترأس مصر دورته الحالية، إلى جانب اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية والتى يشارك فيها الوزراء المعنيون لـ11 دولة إفريقية إلى جانب الهيئات الاقتصادية والإقليمية، حيث تشارك مصر فى أعمال تلك المبادرة من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ويشارك فى تنفيذه جميع دول حوض النيل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة منتدى شباب المتخصصين فى المياه، وبعض المسابقات فى مجال المياه إضافة إلى معرض يضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه ونظم الرى ومحطات المعالجة والتحلية.