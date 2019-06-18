الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة الشورت سيلنج

كتب هانى الحوتى

وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على منح الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - والمعروفة بـ"الشورت سيلنج " - لكل من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية، وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

والجدير بالإشارة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء، وسبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.