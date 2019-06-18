سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة الشورت سيلنج

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:44 ص
الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة الشورت سيلنج محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على منح الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - والمعروفة بـ"الشورت سيلنج " - لكل من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية، وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

والجدير بالإشارة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء، وسبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.


اخبار الاقتصاد

الشورت سيلنج

الرقابة المالية

شركات السمسرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قانون التمويل الاستهلاكى يلزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوى للرقابة المالية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:30 ص

صندرق زمالة "المعلمين" يخاطب الرقابة المالية لحل مشاكل أعضائه فى صرف مستحقاتهم

الأحد، 16 يونيو 2019 11:47 ص

رئيس الرقابة المالية يوقف "جارانتى للسمسرة" 30 يوماً بسبب مخالفات

الخميس، 13 يونيو 2019 09:52 ص

الرقابة المالية ترخص لأول شركة سمسرة لتقديم نشاط "الشورت سيلينج"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:34 م

الرقابة المالية عضوا بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة