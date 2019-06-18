الرعاية الصحية: 70٪؜ من خدمات التأمين الصحى يحصل عليها المواطنين من الوحدات

أكد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية، أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل أن وحدات الرعاية الأساسية ستقدم 70% من الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل لليوم السابع، إن المستشفيات حاليا جارى الانتهاء من تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، مؤكدا أن المشروع قائم على طبيب الأسرة الذى يكون متواجد فى وحدات الرعاية الأساسية.

وأضاف أنه يوجد اهتمام كبير بوحدات الرعاية الأساسية، وتابع: أنه يوجد 35 % من غير القادرين سيتم تحمل اشتراكاتهم.