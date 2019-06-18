الرئيس الجزائرى يؤكد ضرورة تشجيع التصدير وتعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية

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أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، ضرورة تشجيع المؤسسات الوطنية أكثر على الإنتاج بما يسمح بدخول منتجاتها الأسواق العالمية.

وشدد بن صالح - خلال افتتاحه الدورة الـ52 لمعرض الجزائر الدولي بالجزائر العاصمة اليوم،الثلاثاء، على أهمية مواصلة المساعي لتحفيز ودعم المؤسسات الجزائرية على مضاعفة الإنتاج وتحسين نوعيته، داعيًا هذه المؤسسات للاستمرار في تنفيذ مشروعاتها بما يمكنها من رفع نسبة الصادرات الجزائرية مقارنة بالواردات.

وأشار إلى أهمية التعاون الجزائري الأفريقي، مشيدًا بمشاركة الشركات الأفريقية في المعرض، مثمنًا مستوى العلاقات التي تربط الجزائر بمختلف الدول الأفريقية.

يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 500 متعامل اقتصادي جزائري وأجنبي من 15 دولة، وتستمر الدورة التي تقام تحت شعار (الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة) حتى 23 يونيو الجاري.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم برنامج نشاطات اقتصادية بعنوان (الفترات المسائية للمعرض) يتناول العديد من الجوانب الاقتصادية ، وذلك أيام 19 و20 و22 يونيو الجاري، حيث سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الصحفية تناقش مختلف الموضوعات ينشطها خبراء اقتصاديين جزائريين وأجانب.