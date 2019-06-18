"الخدمات الزراعية": استمرار عمل لجان فرز واستلام التقاوى الشتوية

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن لجان فرز واستلام تقاوى القمح والشعير والفول البلدى من المحاصيل الشتوية تواصل عملها فى استلام التقاوى من المزراعين، للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأضاف رئيس انتاج التقاوى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى تواصل عملها بمزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية.

وأوضح "إبراهيم"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام مؤكدا أن هذه اللجان تواصل عملها بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

وشدد رئيس انتاج التقاوى، أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الادارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة وخاصة أن تكون التقاوى ذات جودة عالية، نظيفة، خالية من اى افات مرضية، بالإضافة إلى مواصلة الحملات المكثفة على اسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصيفية وخاصة الأرز لضبط المغشوش ومجهول المصدر، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الاسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.