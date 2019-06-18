"الخدمات البيطرية" ترسل منشورات للمديريات بموعد بدء حملة تحصين الماشية

كتب عز النوبى

بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إرسال منشورات لمديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لتجهيز الوحدات البيطرية لبدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والمقرر لها خلال أيام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول بيع المواشى غير المرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن تم التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكترونى للطب الوقائى وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.

وأوضح التقرير، أنه خلال حملة التحصين يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى " سيارات إضافية.

وتابع التقرير، أن الهيئة تتخذ دوريا عدة إجراءات احترازية لمواجهة مرض الحمى القلاعية، والوادى المتصدع، من خلال برامج توعية للمربين بعمل ندوات إرشادية تنظمها الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بكيفية الحفاظ على الحيوانات من الإصابة بمرض الحمى القلاعية، وتوصيات للمربين بتحصين الماشية دوريا، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن، وتوعية المربين بعدم اختلاط الحيوانات المصابة بالسليمة حتى تنقل العدوى، وتخصيص خط ساخن 19651 لتلقى شكاوى المربيين.