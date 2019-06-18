الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح فى إنقاذ عامل بمطعم من تحت الأنقاض

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فى إنقاذ أحد العاملين بمطعم من تحت الأنقاض، عقب انهيار السقف عليه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، من خلال سرعة الانتقال والاستجابة الفورية لبلاغ انهيار سقف مطعم بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية .

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطاراً بالواقعة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والقيادات الأمنية بقسم شرطة العطارين وتم التعامل مع الحادث، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، فى إحدى محاورها إلى الإستجابة السريعة والتعامل الجاد والفورى مع كافة البلاغات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للتحقيق.