الحجاب الحاجز له فوائد غير تنظيم التنفس.. والفتق أبرز مشاكله

كتبت هند عادل

الحجاب الحاجز هو العضلات الأساسية المستخدمة فى التنفس على شكل قبة تسكن أسفل الرئتين والقلب ينقبض باستمرار أثناء الشهيق والزفير، حسبما ذكر "healthline".

الحجاب الحاجز عبارة عن عضلة هيكلية رفيعة تقع عند قاعدة الصدر وتفصل البطن عن الصدر يتسطح عند استنشاقه هذا يخلق تأثير الفراغ الذى يسحب الهواء إلى الرئتين عند الزفير ويسترخى الحجاب الحاجز ويدفع الهواء من الرئتين.

للحجاب الحاجز وظائف اخرى غير التنفسية فيزيد من ضغط البطن لمساعدة الجسم على التخلص من القيء والبول والبراز كما يضع الضغط على المرىء لمنع ارتداد الحمض يتحكم العصب الحجابى الذى يمتد من الرقبة إلى الحجاب الحاجز في حركة الحجاب الحاجز.

فتق الحجاب الحاجز

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما ينتفخ الجزء العلوى من المعدة من خلال فتحة المرىء فى الحجاب الحاجز والسبب وراء ذلك هو:

- التغييرات المرتبطة بالعمر في الحجاب الحاجز.

- إصابات أو عيوب خلقية.

- الضغط المزمن على العضلات المحيطة من السعال أو الشد أو الرفع الثقيل.

- أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو يعانون من السمنة المفرطة.

- فتق الحجاب الحاجز الصغير عادة لا يسبب أى أعراض أو يحتاج إلى علاج، لكن فتق الحجاب الحاجز الأكبر قد يسبب بعض الأعراض بما في ذلك:

- حرقة من المعدة.

- ارتجاع الحمض.

- مشكلة في البلع.

- ألم في الصدر يصل في بعض الأحيان إلى الظهر.