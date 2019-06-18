الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

كتب - أحمد يعقوب

أصدر السيد نجم ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، توجيهات بتقديم أفضل التيسيرات ورفع درجات الاستعداد القصوى للعاملين بجميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للعمل على حسن وسرعة إستقبال الفرق المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية وجميع الجماهير والسياح القادمين لمشاهدة كأس الأمم الإفربقية والتنسيق مع جميع الاجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية لتذليل أى صعوبات أومعوقات مشيرا لتخصيص صالة في مطار القاهرة خاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ووضع اللافتات الإرشادية لمصلحة الجمارك باللغتين العربية والإنجليزية ووضع أعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها .

وقال نجم ، إن وزارة المالية أصدرت تعليمات مشددة بتكثيف العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة وتدعيم صالات الوصول بجميع المنافذ والمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأموري الجمارك وتشغيل أجهزة أشعة الإكس راى الحديثة لمراعاة التيسير على القادمين وإنهاء الاجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية ، مشيرا الى أنه تم إلغاء الإجازات والراحات وتكثيف ورديات العمل وزيادة أعداد المأمورين بها والتشديد على حسن معاملة جميع القادمين وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذلهم لأقصى الجهود والعمل على راحتهم كما أعدت مصلحة الجمارك خطة لتسهيل وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المتعلقات الخاصة و السلع والهدايا الواردة صحبة الفرق المشاركة والسائحين والجماهير القادمة بهدف تجنيبهم الإرهاق بعد رحلة السفر .

كما تم إصدار تعليمات مشددة لمأموري الجمارك بالموانيء والمطارات المختلفة بسرعة انهاء الإجراءات الجمركية للركاب والأخذ بالإقرار الشفوي عن الأمتعة الشخصية التي يحملها كل راكب حيث يمكن للقادم إلي مصر سواء كان من السياح والعابرين والمقيمين عند القدوم التوجه مباشرة للخط الأخضر بالجمرك للمرور منه إذا ما كان يحمل معه هدايا ومتعلقات معدة للاستعمال الشخصي فى حدود الإعفاء المقرر بما قيمته 1500 جنيه مصري ( ألف وخمسمائة جنيهاً مصريا) أو الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وجميع ما يحمله السائح من الأشياء الشخصية والتي لا يكون لها صفة الاتجار .

وفي حالة اصطحاب بضائع وأصناف تخرج عن الهدايا والاستخدام الشخصي والرغبة في إثبات الأصناف الواردة ذات القيمة التى يرغب فى العودة بها مرة أخرى يتم إثباتها في النموذج الجمركي ويختم بخاتم الجمرك ثم تسلم لصاحب الشأن لمراجعتها عند السفر .

كما أنه يحق للراكب في حالة عدم وجود هدايا معه شراء سلع من الأسواق الحرة وذلك خلال 48 ساعة من قدومه في حدود 200 دولار وذلك بما لا يجاوز مرتين في العام الواحد للمصري وأربع مرات للسائح الأجنبي كما يجوز للأجانب والمصريين القادمين للبلاد حمل مبالغ مالية لا تزيد علي 5 آلاف جنيه مصرى وبالنسبة للنقد الأجنبي يجب أن يتم الإفصاح عن قيمتها عند الدخول أو الخروج إذا تجاوز المبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها .

وتمنى السيد نجم ،رئيس مصلحة الجمارك التوفيق والنجاح للمنتخب الوطنى فى الفوز بكأس البطولة الإفريقية مؤكدا ثقته فى نجاح تنظيم بطولة بمصر وإسهام ذلك فى تنشيط السياحة الإفريقية حيث يشارك أكثر من 24 دولة فى البطولة وتعطى رسالة طمأنة المستثمرين في جذب الكثير من استثماراتهم داخل البلاد، والعمل بكل قوة فى مصر التى تمتلك فرص استثمارية عديدة وواعدة.