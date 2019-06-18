سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:58 م
الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر السيد نجم  ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية  ، توجيهات بتقديم أفضل التيسيرات ورفع درجات الاستعداد القصوى للعاملين بجميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للعمل على حسن وسرعة إستقبال الفرق المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية وجميع الجماهير والسياح القادمين لمشاهدة كأس الأمم الإفربقية والتنسيق مع جميع الاجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية لتذليل أى صعوبات أومعوقات مشيرا لتخصيص صالة في مطار القاهرة خاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ووضع اللافتات الإرشادية لمصلحة الجمارك باللغتين العربية والإنجليزية ووضع أعلام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التي تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها .
 
وقال نجم ، إن وزارة المالية أصدرت تعليمات مشددة بتكثيف العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة وتدعيم صالات الوصول بجميع المنافذ والمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأموري الجمارك وتشغيل أجهزة أشعة الإكس راى الحديثة لمراعاة التيسير على القادمين وإنهاء الاجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية ، مشيرا الى أنه  تم إلغاء الإجازات والراحات وتكثيف ورديات العمل وزيادة أعداد المأمورين بها والتشديد على حسن معاملة جميع القادمين وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذلهم لأقصى الجهود والعمل على راحتهم كما أعدت مصلحة الجمارك خطة لتسهيل وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المتعلقات الخاصة و السلع والهدايا الواردة صحبة الفرق المشاركة والسائحين والجماهير القادمة بهدف تجنيبهم الإرهاق بعد رحلة السفر .
 
كما تم إصدار تعليمات مشددة لمأموري الجمارك بالموانيء والمطارات المختلفة بسرعة انهاء الإجراءات الجمركية للركاب والأخذ بالإقرار الشفوي عن الأمتعة الشخصية التي يحملها كل راكب حيث يمكن للقادم إلي مصر سواء كان من السياح والعابرين والمقيمين عند القدوم التوجه مباشرة للخط الأخضر بالجمرك للمرور منه إذا ما كان يحمل معه هدايا ومتعلقات معدة للاستعمال الشخصي فى حدود الإعفاء المقرر بما قيمته 1500 جنيه مصري ( ألف وخمسمائة جنيهاً مصريا) أو الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وجميع ما يحمله السائح من الأشياء الشخصية والتي لا يكون لها صفة الاتجار .
 
وفي حالة اصطحاب بضائع وأصناف تخرج عن الهدايا والاستخدام الشخصي والرغبة في إثبات الأصناف الواردة ذات القيمة التى يرغب فى العودة بها مرة أخرى يتم إثباتها في النموذج الجمركي ويختم بخاتم الجمرك ثم تسلم لصاحب الشأن لمراجعتها عند السفر .
 
كما أنه يحق للراكب في حالة عدم وجود هدايا معه شراء سلع من الأسواق الحرة وذلك خلال 48 ساعة من قدومه في حدود 200 دولار وذلك بما لا يجاوز مرتين في العام الواحد للمصري وأربع مرات للسائح الأجنبي كما يجوز للأجانب والمصريين القادمين للبلاد حمل مبالغ مالية لا تزيد علي 5 آلاف جنيه مصرى وبالنسبة للنقد الأجنبي يجب أن يتم الإفصاح عن قيمتها عند الدخول أو الخروج إذا تجاوز المبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها . 
 
وتمنى السيد نجم  ،رئيس مصلحة الجمارك التوفيق والنجاح للمنتخب الوطنى فى الفوز بكأس البطولة الإفريقية مؤكدا ثقته فى نجاح  تنظيم بطولة بمصر وإسهام ذلك فى تنشيط السياحة الإفريقية حيث يشارك أكثر من 24 دولة فى البطولة وتعطى رسالة طمأنة المستثمرين في جذب الكثير من استثماراتهم داخل البلاد، والعمل بكل قوة فى مصر التى تمتلك فرص استثمارية عديدة وواعدة.
 
 
 

أخبار الاقتصاد

مصلحة الجمارك

اليوم السابع بلس

كأس الأمم الأفريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

49.7 مليار جنيه نصيب الخزانة العامة من مصلحة الجمارك بالموازنة الجديدة

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:00 م

بالأسماء.. ننشر نص قرار وزارة المالية بترقيات مصلحة الجمارك

السبت، 25 مايو 2019 03:23 م

الإصلاحات المؤسسية بمصلحة الجمارك ترفع حصيلة الضرائب بالموازنة الجديدة

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:19 م

صور.. رئيس مصلحة الجمارك يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 11:28 ص

رئيس مصلحة الجمارك يعود من أمريكا عقب مشاركته فى جولة مباحثات "التيفا"

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة