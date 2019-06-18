"التنمية المحلية" تدعو لوضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الإفريقية

حرصت وزارة التنمية المحلية، على دعوة وزراء التنمية المحلية واللامركزية فى إفريقيا إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الإفريقية، تعتمد على الشباب والمرأة، مؤكدة تميز المرأة الإفريقية بقدرتها على مواجهة التحديات، منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزارة مع وزراء التنمية المحلية واللامركزية فى كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتى ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة".

وأكدت الوزارة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة المصرية والافريقية باعتبارها فاعل أساسى فى صناعة مستقبلها، مشيرة إلى أنه تم تأسيس الفرع المصرى لشبكة النساء المحليات برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اهتداء بمبادئ الشبكة الأفريقية وستطرح الشبكة تصوراتها فى مجالات مدن أفريقية بدون أطفال الشوارع وعدم العنف ضد المرأة ودعم المرأة الأفريقية اقتصادياً .

وأشارت الوزارة إلى تطلع مصر أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية خير مثال للتعاون بين جميع شعوب القارة الأفريقية خاصة وأن الرياضة هى أحد الركائز الأساسية لتجميع الشعوب، مؤكداً أن الشباب الأفريقى هم أمل المستقبل والذين سيحققون استراتيجية أفريقيا 2063 .