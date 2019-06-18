التنمية المحلية: افتتاح مقر "الحكومات المحلية الإفريقية" بالقاهرة غدا

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا، لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، غدا الأربعاء، والتي قررت قمة مراكش أن تستضيفه القاهرة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأكدت الوزارة، رغبتها فى أن تحقق اللجنة أهدافها في هذه المرحلة الهامة في عملنا الأفريقي المشترك، وهو الاجتماع الذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتبنيها للعديد من المبادرات في مجالات سياسية وأمنية، اقتصادية وتنموية، ثقافية واجتماعية، بما يعزز قدرات قارتنا الأفريقية في مسار ممتد حتى تحقق أفريقيا أهداف أجندة 2063 ويتحقق حلم الآباء الأوائل الذين أرسوا دعائمه عام 1963، نحو أفريقيا الواحدة، وسيتحقق هذا الحلم حتما ما دام الكل يعمل بشكل إيجابي مشترك كما هو نموذج منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وقالت الوزارة إنه منذ مشاركتنا الهامة في القمة الثامنة في نوفمبر الماضي في مدينة مراكش المغربية، أدركنا أهمية ودور منظمتنا وتعاهدنا مع المسئولين بالمنظمة وعلى رأسهم السيد جان بيير مباسي على الاضطلاع بمسئوليتنا كاملة وتقديم كل ما من شأنه رفعة شأن منظمتنا، فمنذ انتخاب محافظة القاهرة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس الأفريقي العام Pan African council، عملنا من ذلك التاريخ من أجل ترتيب استضافة هذا الاجتماع الهام الأول للجنة التنفيذية في تشكيلها الجديد، كما استضفنا أمس اجتماعات شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA بتشكيلها الجديد والتي رحبت في جزء من أعمالها بشبكة القيادات النسائية المحلية بمصر والتي قمنا بتشكيلها مؤخراً للانضمام لتشكل الفرع الوطني للشبكة الأفريقية.