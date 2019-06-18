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التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:33 م
التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا مدارس المتفوقين - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط واستمارة التقدم لمدارس المتفوقـين فى العلوم و التكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بنين بعين شمس  ، للعام الدراسى المقبل، من خلال الرابط التالى:- 

http://reg.exls.emis.gov.eg/

وأكدت التربية والتعليم، أنه على الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الالتزام بما يلى:- 

1- تسجيل جميع المدارس التى ستظهر لك كرغبات حتى تتمكن من تفعيل زر الحفظ.

2- يلزم  تحرى الدقة عند ترتيب الرغبات عند الإضافة .

3- لإتمام حفظ التسجيل لإستمارة التقدم يلزم الضغط على زر حفظ جميع الرغبات والتاكيد على صحة البيانات".

وأوضحت الوزارة ، أنه فى حالة تعديل درجات الطالب (التظلمات) يتم التوجه فوراً إلى إدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية أو التوجة إلى قسم الإحصاء بالادارة التعليمية الذى حصل منها على الشهادة الاعدادية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM فى محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الاسماعيلية – الحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بنى سويف)، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.


مدارس المتفوقين

رابط التقدم على مدارس المتفوقين

التقديم فى مدارس المتفوقين

اليوم السابع بلس

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